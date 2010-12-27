Бриг "Россия" с "Алых парусов" отправился на модернизацию

Корабль причалил у Средне-Невского судостроительного завода.

Бриг "Россия" причалил у Средне-Невского судостроительного завода для модернизации. В 2019 году он принимал участие в празднике выпускников "Алые паруса", сообщил "Коммерсантъ" с ссылкой на собственный источник.

Улучшения коснутся почти всех механизмов судна. Также корабль проверят на наличие дефектов.

Окончание ремонтных работ запланировано до следующих "Алых парусов". Их стоимость определят после осмотра.

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Фото: Пятый канал