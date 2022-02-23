"Москвич" сократил число дилерских центров в Петербурге до трех

За восемь месяцев текущего года продажи "Москвича" снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число автосалонов марки "Москвич" в Петербурге уменьшилось до трех. Ранее их было пять. Как сообщает специальный Telegram-канал AutoRun SPb, два автохолдинга прекратили сотрудничество с маркой из-за низкого спроса на автомобили "Москвич" в Петербурге.

За восемь месяцев текущего года продажи "Москвича" снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, за прошедшее лето в городе было зарегистрировано всего 119 новых автомобилей этой марки.

Ранее мы сообщили о том, что в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года.

Фото: ГК "Петровский"