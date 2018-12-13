Бразильянка собирается выйти замуж за саму себя

Торжественная церемония состоится в воскресенье в городе Белу-Оризонти.

Жительница Бразилии Жуссара Дутра Коту станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя. Торжественная церемония состоится в это воскресенье в городе Белу-Оризонти. 38-летняя невеста будет транслировать все в своих социальных сетях. Об этом сообщает издание Estado de Minas.

Будущая новобрачная отметила, что многие женщины мечтают надеть белое платье и выйти замуж. "Сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, при этом партнер не нужен.

"Любовь к себе - самая искренняя любовь", - заявляет Жуссара Дутра Коту.

Бразильянка отправится к алтарю в сопровождении своей 21-летней дочери. Саму церемонию проведет подруга. Вместо обмена кольцами Коту сделает себе татуировку в виде женщины с крыльями бабочки. Это должно стать символом независимости. Среди более традиционных элементов бракосочетания ожидается многоярусный праздничный торт.

Коту подчеркивает, что даже после свадьбы останется открытой для отношений с другими людьми.

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Фото: pixabay.com