Бразильский защитник Мантуан останется в "Зените" ещё на пять сезонов

"Зенит" продлил контракт до конца сезона 2029/30 в Петербурге.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга продлил контракт с 24-летним бразильским правым защитником Густаво Мантуаном до конца сезона 2029/30, сообщил Telegram-канал клуба.

Густаво Мантуан присоединился к "Зениту" летом 2023 года из бразильского клуба "Коринтианс". В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в различных турнирах и забил один мяч.

За время выступлений за "Зенит" Мантуан провел 116 игр, отметился 15 голами и 12 результативными передачами. В составе команды он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Мантуан продолжит выступать на позиции правого защитника, укрепляя оборонительные линии клуба.

Фото: Piter.tv