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Полузащитник "Зенита" Эрнани уезжает в Италию
Сегодня, 21:49
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IRINA_CHALKINA

Полузащитник "Зенита" Эрнани уезжает в Италию

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Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

В пятницу, 12 июля, стало известно о том, что бразильский полузащитник Эрнани продолжит сезон в "Парме". Об этом сообщает Футбольный клуб "Зенит".

Эрнани перешел в итальянскую команду на правах аренды. В пресс-службе ФК отметили, что соглашение подписано до конца сезона-2019/20.

Напомним, что воспитанник "Атлетико Паранаэнсе" в 2010 году стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. С 2016 футболист играл за петербургский "Зенит".

Ранее мы сообщали о том, что футболист Егор Бабурин продолжит карьеру в "Ростове".

Фото:фк зенит

Теги: зенит, новости спб, спорт, футбол, эрнани
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Новости СПб,

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