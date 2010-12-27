Полузащитник "Зенита" Эрнани уезжает в Италию

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

В пятницу, 12 июля, стало известно о том, что бразильский полузащитник Эрнани продолжит сезон в "Парме". Об этом сообщает Футбольный клуб "Зенит".

Эрнани перешел в итальянскую команду на правах аренды. В пресс-службе ФК отметили, что соглашение подписано до конца сезона-2019/20.

Напомним, что воспитанник "Атлетико Паранаэнсе" в 2010 году стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. С 2016 футболист играл за петербургский "Зенит".

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Фото:фк зенит