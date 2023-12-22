Братские могилы в Петербурге приведут в порядок к 27 января

Плановые работы уже идут на пяти кладбищах города.

В преддверии 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда Северной столице проводятся работы по очистке от снега и восстановлению братских могил. Мероприятия планируется завершить до 27 января, информирует пресс-служба Смольного.

Также к торжественной дате будут проведены работы на мемориальных кладбищах и местах захоронения героев. Там пройдут торжественно-траурные мероприятия.

Плановые работы уже идут на пяти кладбищах города. Братские могилы очищают от снега на Серафимовском, Большеохтинском, Богословском, Красненьком кладбищах и кладбище Старо-Паново.

Ранее стали известны подробности о будущей экпозиции на "Ладожской", посвящённой Дороге жизни.

Фото: Piter.TV