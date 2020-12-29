Подозреваемый задержан.

Брат с топором пошел на брата в Купчино. О происшествии на бытовой почве, которое случилось во Фрунзенском районе Петербурга 31 декабря, Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне в третьем часу ночи на номер экстренной службы поступило сообщение о том, что в квартире дома на Малой Балканской улице найдено тело человека. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Подозреваемый, 41-летний безработный, задержан. Выяснилось, что в ходе конфликта мужчина ударил топором по голове своего 49-летнего брата, который умер на месте происшествия. Погибший был хозяином квартиры.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти неизвестный на BMW обстрелял из автомата экскаватор и кинул в него гранату. В результате пострадали лобовое и боковое стекла транспортного средства, также поврежден гидравлический шланг.

Фото: Piter.tv