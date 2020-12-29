В Ленобласти неизвестный на BMW обстрелял из автомата экскаватор и кинул в него гранату

В результате пострадали лобовое и боковое стекла транспортного средства, также поврежден гидравлический шланг.

В ночь на 1 января в дежурную часть обратился житель Рощино и заявил о неадекватном поведении неизвестного мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, около часа ночи к его 64-летнему тестю, работающему охранником техники, перерабатывающей грунт, подъехал черный автомобиль BMW. Из машины вышел неизвестный и заявил, что сейчас будет стрелять. После этого мужчина достал автомат и открыл огонь по экскаватору. Затем незнакомец кинул гранату в сторону транспортного средства, дождался, когда она взорвется, и уехал.

В результате пострадали лобовое и боковое стекла транспортного средства, также поврежден гидравлический шланг. В настоящий момент полиция ведет розыск подозреваемого.

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