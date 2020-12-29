В Ленобласти мужчина бросил бутылку с горючей смесью в окно пенсионерки

Хозяйка квартиры самостоятельно потушила огонь.

В четверг, 31 декабря, в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 69-летняя жительница поселка Кобралово. Пенсионерка заявила, что неизвестный пытался поджечь ее квартиру. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, мужчина бросил бутылку с горючей смесью в окно кухни, находящейся на первом этаже, вторую закинул на балкон. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего жителя Петербурга. Оказалось, что он кинул бутылки из хулиганских побуждений.

Хозяйка квартиры смогла самостоятельно потушить огонь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путём поджога". Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Он был ранее судим за кражи и хулиганство.

Ранее мы писали, что залетевшая на балкон петарда едва не сожгла квартиру на проспекте Ветеранов.

Фото: pixabay.com