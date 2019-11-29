Браконьеры застрелили и разделали беременную лосиху в Ленобласти

Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной охоте.

В Приозерском районе Ленобласти неизвестные убили и разделали беременную лосиху. Тушу нашли около поселка Саперный. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

В комитет обратился егерь, который услышал выстрелы в лесу. Инспекторы на месте нашли следы от колес автомобилей, шкуру, тушу лосихи и эмбрион.

На место происшествия были вызваны сотрудники ОМВД по Приозерскому району. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной охоте.

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех диких зверей.

Фото: комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области