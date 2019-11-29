Браконьеры выловили 108 лещей в Выборгском заливе и Ладожском озере

Преступникам грозит тюремный срок.

Как стало известно в понедельник, 8 июня, при проведении рейдов, транспортная полиция обнаружила браконьеров, которые вылавливали леща. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Первый 46-летний рыбак с помощью двух сетей вылавливал рыбу из Выборгского залива. Сообщается, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Два других браконьера, 52-летний и 40-летний жители Шлиссельбурга, вылавливали рыбу с помощью трех сетей. Всего удалось поймать 108 рыб на сумму более ста тысяч рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по признакам преступления по статье 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов). Злоумышленникам грозит по пять лет тюрьмы каждому.

Ранее мы писали, что в акватории Ладожского озера задержали двух браконьеров.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО