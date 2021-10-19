Полиция задержала банду из четырех человек.

Браконьеры наловили в Бурятии омуля на пять миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что полиция пресекла незаконную деятельность в Кабанском районе. Банда сначала ловила, а после сбывала ценные водные биологические ресурсы. В МВД напомнили, что вылов данного вида рыб запрещен.

Оперативники изъяли во время следственных мероприятий порядка 750 подготовленных к продаже особей байкальского омуля, а также 28 рыболовных сетей и иные орудия лова. Найдена денежная сумма в 655 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленники причинили ущерб государству на сумму, превышающую 5 млн рублей.

Членами банды являлись четверо местных жителей. Двое фигурантов расследования находятся под подпиской о невыезде. Мера пресечения для оставшихся подозреваемых будет избрана в ближайшее время. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 175 УК РФ.

В Чечне задержали подозреваемых в краже 734 тысяч рублей из сейфа.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

