В Чечне задержали подозреваемых в краже 734 тысяч рублей из сейфа

Жители Ставрополья проникли в спальню к жертве и вынесли деньги.

Сотрудники МВД по Чеченской Республике задержали подозреваемых в краже. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что злоумышленники смогли забрать из металлического сейфа, находящегося в спальне, сумму в 734 тысячи рублей. Ранее с заявлением о пропаже средств обратилась жительница населенного пункта Бено-Юрт Надтеречного района.

СОтрудники полиции установили подозреваемых. Ими стали двое жителей Ставропольского края 1998 и 1999 годов рождения. Во время допроса молодые люди сознались в совершенном преступлении. Они возместили владелице весь материальный ущерб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

