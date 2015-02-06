Мошенники переоформляли договоры на жилплощадь, обманывая одиноких людей.

В Калининграде полицейские выявили черных риелторов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что преступная группа специализировалась на мошенничестве в сфере недвижимости. В ее состав входили женщина и мужчина. Они прибыли в регион несколько лет назад из страны, находящейся в Средней Азии.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигурантов. Предварительное расследование продолжается. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Следствие считает, что злоумышленники работали по определенной схеме. Они искали одиноких граждан, у которых была в собственности жилая площадь. Они обманывали потерпевших, переоформляя доверенность на соучастников преступной деятельности. Заключались договоры дарения. Таким образом мошенникам удалось переоформить право собственности на двухкомнатную квартиру местного жителя. Стоимость жилплощади оценивается в 4 млн рублей.

По факту выявленных эпизодов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Участники банды задержаны. В их квартирах проведены обыски. Фигурант расследования находится под стражей, а его сообщница освобождена под подписку о невыезде.

На Кузбассе инспекторы ГИБДД помогли потушить загоревшуюся фуру с грузом на 1,5 млн рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

