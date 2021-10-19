На Кузбассе инспекторы ГИБДД помогли потушить загоревшуюся фуру с грузом на 1,5 млн рублей

Фура заполыхала на проезжей части.

В Юрге Кемеровской области сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшуюся фуру с грузом на 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Капитан полиции заметил в окно, что на проезжей части остановился большегрузный транспорт. Из грузовика начал клубиться дым, а после показался огонь. Представитель закона доставил к месту инцидента дополнительный огнетушитель из рабочего кабинета. К ликвидации пламени также присоединились еще один капитан полиции и старший лейтенант. Огонь был потушен до приезда бригады пожарной службы.

Известно, что водитель пострадавшей фуры должен был доставить товар из Юрги до Иркутска. МАЗ заполыхал вскоре после отправки из города. По предварительным сведениям, причиной воспламенения стала неисправность с электропроводкой автомобиля.

В Москве снова загорелся электробус.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

