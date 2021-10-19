В Москве снова загорелся электробус

Задымление началось в моторном отсеке.

В Москве в третий раз загорелся электробус. Инцидент произошел днем 18 октября на Дмитровском шоссе. В региональном департаменте по транспорту уточнили, что общественный транспорт был пустым, без пассажиров. Он следовал до автобусного парка. Задымление заметил водитель. Он рассказал, что дым шел от отсека с мотором. Мужчина смог справиться с огнем самостоятельно.

Данный инцидент стал третьим по счету для столичных электробусов за последний месяц. До этого информации о воспламенениях данного вида транспорта не сообщалось. Напомним, что 20 сентября загорелся другой КамАЗ-6282 из-за короткого замыкания. Машину пришлось списать из-за значительных повреждений. Второй случай зафиксирован в конце сентября, когда у электробуса вочпламенился фильтр компрессора.

Электробус сгорел на севере Москвы.

Фото и видео: ВК/Москвичи за маршрутки (МЗМ)