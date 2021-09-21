Электробус сгорел на севере Москвы

Это первый случай за три года.

На дублере Дмитровского шоссе в Москве полностью сгорел электробус. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". По данным от специалистов экстренного ведомства, причиной инцидента стало короткое замыкание. Этот случай считается первым за три года эксплуатации данных транспортных средств.

Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована. пресс-служба дептранса Москвы

Чиновники уточнили, что электробус обслуживался в рамках контракта по жизненному циклу. Это означает, что подразумевается долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика (производителя "Камаз"),а также полное участие компании в разборе причин инцидента. на данный момент основной версией следствия является та, что короткое замыкание могло возникнуть по вине человека. Загорелась электропроводка на приборной панели водителя.

В доме в Выборгском районе сгорел чердак.

Фото и видео: Telegram / Москва с огоньком, ФедералПресс