В доме в Выборгском районе сгорел чердак

Пожар удалось ликвидировать спустя час.

Во вторник, 21 сентября, в 7:48 в управление МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №46 по улице Ломоносова в Выборгском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в дощатом, размером 7 на 10 метров доме, выгорело чердачное помещение на площади 10 кв. метров. Пожар ликвидировали спустя час, в 8:48. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна.

К борьбе с огнем привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv