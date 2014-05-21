  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В доме в Выборгском районе сгорел чердак
Сегодня, 11:08
66
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В доме в Выборгском районе сгорел чердак

0 0

Пожар удалось ликвидировать спустя час.

Во вторник, 21 сентября, в 7:48 в управление МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №46 по улице Ломоносова в Выборгском районе. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в дощатом, размером 7 на 10 метров доме, выгорело чердачное помещение на площади 10 кв. метров. Пожар ликвидировали спустя час, в 8:48. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. 

К борьбе с огнем привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в садоводстве в Ленобласти нашли труп пенсионерки с проломленной головой.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, пожар, сгорел чердак
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии