За январь в Ленобласти заключили почти 500 браков

Также в ЗАГСЕ региона зарегистрировано рождение 1070 детей, 13 пар из них − двойняшки.

За январь в Ленинградской области зарегистрировали брак 476 молодожёнов. Об этом сообщили в ЗАГСе региона.

Также по итогам месяца в Ленобласти родилось 1070 детей, 13 пар из них − двойняшки. На свет появились 549 мальчиков и 521 девочка. Наиболее востребованными именами новорждённых стали София, Максим, Екатерина, Артем, Мирослава и Матвей.

Также за январь сотрудники ЗАГСа зарегистрировали 4,6 тыс. актов гражданского состояния.

Ранее мы сообщили о том, что участники акции "Невский десант" провели мероприятия в нескольких районах Ленобласти.

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