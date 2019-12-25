Почти 370 пар в Петербурге сыграют свадьбу 23 августа 2023 года

Представители ЗАГСА отметили, что символичная дата делает торжество ещё более эмоциональным для жениха и невесты.

369 пар в Северной столице планируют вступить в брак 23 августа 2023 года. Именно столько заявлений на красивую дату поступило в городской ЗАГС. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Представители ЗАГСА отметили, что символичная дата делает торжество ещё более эмоциональным для жениха и невесты. Чаще всего пары выбирали для проведения церемении Дворец бракосочетания №1, Дворец бракосочетания № 2 и отдел-дворец РАГС в Петродворцовом районе.

Ранее мы сообщили о том, что зма прошлую неделю в Ленобласти сыграли свадьбу более 250 пар.

Фото: Pxhere