Брачующимся в Ленобласти разрешили дойти до ЗАКСа

Гостям рекомендовано иметь при себе маску.

ЗАКСы Ленинградской области возобновили работу в обычном режиме. Теперь все влюбленные пары, свадьбы которых отменились из-за эпидемии, могут стать семьей под марш Мендельсона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.



Тем не менее, некоторые ограничения для гостей все же остаются. Им рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. "Масочный" режим сохраняется и для сотрудников учреждений.



Как и при проведении всех массовых мероприятий, помещения будут подвергнуты регулярному проветриванию и санобработке.



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