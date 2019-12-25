  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Брачующимся в Ленобласти разрешили дойти до ЗАКСа
Сегодня, 16:54
88
lizapoluda

Брачующимся в Ленобласти разрешили дойти до ЗАКСа

0 0

Гостям рекомендовано иметь при себе маску.

ЗАКСы Ленинградской области возобновили работу в обычном режиме. Теперь все влюбленные пары, свадьбы которых отменились из-за эпидемии, могут стать семьей под марш Мендельсона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.


Тем не менее, некоторые ограничения для гостей все же остаются. Им рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. "Масочный"  режим сохраняется и для сотрудников учреждений.

Как и при проведении всех массовых мероприятий, помещения будут подвергнуты регулярному проветриванию и санобработке.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти планируют обустроить две точки притяжения туристов.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии