В Ленобласти планируют обустроить две точки притяжения туристов

В них войдут природные красоты Токсово и Новой Ладоги.

В Ленинградской области готовится обустройство двух туристско-рекреационных кластеров в Токсово и Старой Ладоге. Новые пространства должны стать точками принижения для гостей Волховского и Всеволожского районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы должны провести в рамках Всероссийского конкурса по развитию экологического туризма в России. Так, комплекс "Староладожский" будет включать в себя природный парк, Горчаковщинский водопад, который считается одним из крупнейших в Ленобласти, несколько монастырей, сопок вдоль реки Волхов и прочие примечательные места.

В кластер "Токсовский" также войдут природные памятники, в том числе – ландшафт "Озеро Вероярви", которые находятся под охраной.

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Фото: globus.aquaviva.ru