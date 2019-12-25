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В Ленобласти планируют обустроить две точки притяжения туристов
Сегодня, 16:02
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lizapoluda

В Ленобласти планируют обустроить две точки притяжения туристов

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В них войдут природные красоты Токсово и Новой Ладоги.

В Ленинградской области готовится обустройство двух туристско-рекреационных кластеров в Токсово и Старой Ладоге. Новые пространства должны стать точками принижения для гостей Волховского и Всеволожского районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

 Работы должны провести в рамках Всероссийского конкурса по развитию экологического туризма в России. Так, комплекс "Староладожский" будет включать в себя природный парк, Горчаковщинский водопад, который считается одним из крупнейших в Ленобласти, несколько монастырей, сопок вдоль реки Волхов и прочие примечательные места.

В кластер "Токсовский" также войдут природные памятники, в том числе – ландшафт   "Озеро Вероярви", которые находятся под охраной.

Ранее мы рассказали о том, что  в Мурино может появиться 10-этажный деловой центр.

Фото: globus.aquaviva.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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