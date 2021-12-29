Боярский пообещал сбрить усы, если "Зенит" выиграет Лигу Европы

Первая игра состоится 17 февраля против испанского "Бетиса".

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал сбрить усы в случае, если "Зенит" выиграет Лигу Европы. Похожее обещание дал новичок сине-бело-голубых Юри Алберто. Он выразил готовность избавиться от бороды в случае успеха команды.

Сегодня, 15 февраля, новички "Зенита" Юри Алберто (9), Иван Сергеев (33) и Арсен Адамов (23) по традиции нанесли свои игровые номера на футболки клуба.

Первая игра "Зенита" в Лиге Европы состоится 17 февраля против испанского "Бетиса". Матч начнется в 20:45 по мск. Ответная встреча пройдет в Испании через неделю.

Ранее стало известно, какую травму получил Деян Ловрен.

Фото: Instagram / boyarskiy_official