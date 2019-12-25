Боткинская больница получила более тысячи бутылок воды

Общий объем воды составил 600 литров.

В четверг, 5 ноября, сопредседатель регионального штаба ОНФ Виталий Фатеичев сообщил, что инфекционная больница Боткина получила 1,2 тысяч бутылок воды.

Общий объем воды составил 600 литров. Бутылки зараженным передали волонтеры. Потому как к некоторым пациентам не могут приходить друзья и родственники, а вода – очень важно. Кроме того, в учреждение поступили средства индивидуальной защиты и другие важные вещи.

Ранее мы писали, что волонтеры Северной столицы помогли пожилым людям более 800 раз.

Фото: Piter.TV