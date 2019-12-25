Волонтеры Северной столицы помогли пожилым людям более 800 раз

С 5 октября к акции #МыВместе присоединились почти 690 волонтеров.

Акция #МыВместе, ориентированная на помощь пожилым людям, которые самоизолировались на время пандемии коронавируса, помогла более 800 раз, сообщили в Смольном.

Так, на портале за два месяца зарегистрировались почти 690 петербуржцев, а штаб за это время принял 929 обращений, 854 из которых уже выполнили. Оставить заявку можно по телефону: 8-800-200-34-11. Как правило, горожанам нужна помощь в доставке лекарств и продуктов. Помочь также можно удаленно: пожертвовать сумму или купить продуктовый набор.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: Piter.TV