Ботанический сад перенес кассы на вход с улицы Профессора Попова

Руководство предупредило о возможных перебоях в работе днем в понедельник.

С 1 июля кассы Ботанического сада перенесут на другой вход, сообщили в официальной группе "Ботанический сад БИН РАН". Теперь купить билет для посещения оранжереи можно будет со входа улицы Профессора Попова, 2.

Руководство Ботанического сада предупредило, что кассиры осваивают новое кассовое оборудование, и терминалы временно работать не будут. Поэтому в середине дня в понедельник возможны очереди и перебои в работе кассы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ботаническом саду распускалась "Царица ночи".

Фото: vk.com/botsad_spb