Ботанический сад продлил время работы из-за распустившейся Царицы ночи

Сегодня, 18 июня, кассы будут работать с 19:40 до 23:00.

Ботанический сад вновь приглашает на цветение Царицы ночи (селеницереус макдональди). Неожиданно цветок раскрыл более 15 бутонов и Ботанический сад решил сделать ещё один показ в этом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Ботсада.

Сегодня, 18 июня, кассы будут работать с 19:40 до 23:00. Помимо Царицы ночи петербуржцы смогту походить по тропическим оранжереям, послушать птиц, увидеть, как цветут пионы, ирисы, чубушники и другие цветы.

Городские открытия: Ботанический сад времён блокады.

Фото: пресс-служба Ботсада



