Городские открытия: Ботанический сад времён блокады

Piter.TV рассказывает, как работники института спасали редкие растения в годы Великой Отечественной войны.

Во время блокады Ленинграда ботанический сад продолжал работу. 15 ноября 1941 года при бомбежке на здание упал первый снаряд.

В ноябре уже были минусовые температуры. Было довольно холодно, кто- то пишет, что было – 20. Это произошло то ли вечером, то ли ночью. В общем, пропало все остекление. Все стекла рухнули, и то, что не уничтожил взрыв, уничтожил холод. Все большие, все грунтовые растения тропиков и субтропиков погибли в ту же ночь. Евгения Романова, куратор коллекции растений аридных областей и главный агроном Ботанического сада.

Оставшиеся растения всю войну содержались в одной оранжерее. Ее отапливали с помощью печки, но сотрудники забирали растения домой, чтобы сохранить их в тепле.

Кроме кактусов и суккулентов во время блокады сотрудники сохранили пальмовые растения. В оранжерее № 19 сотрудники разбили огород, на котором выращивали капусту для жителей города. Научные работники также заготавливали лекарственные растения для ослабленных голодом и болезнями горожан. Кроме того, они писали брошюры по съедобным растениям и витаминам, которые можно было получить в бытовых условиях. На территории института также работал небольшой госпиталь для сотрудников и их детей. После окончания великой отечественной войны ботанический сад хотели закрыть. Но работники написали письмо Сталину, и он принял решение оставить Ленинградский Ботанический сад.

Александра Мелих, Глеб Лялин, Дарья Молчанова специально для Piter.TV

Видео и фото: Piter.TV