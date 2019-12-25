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Ботанический сад Петра Великого ищет волонтеров
Сегодня, 12:21
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Arinablinova

Ботанический сад Петра Великого ищет волонтеров

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Помощь нужна в будние дни – с 10:00 до 14:00.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Ботанический сад Петра Великого ищет волонтеров. Об этом рассказали на официальной странице сада в социальной сети "Вконтакте". 

Сотрудники объяснили, что перед летним сезоном предстоит много работы: сгребание травы после косьбы, помощь на коллекционных участках, прополка, подготовка гряд. Помощь нужна в будние дни – с 10:00 до 14:00.

Для того, чтобы стать волонтером, нужно отправить специалистам сада электронное письмо, в котором необходимо указать ФИО, паспортные данные, телефон и дни в июне, в которые доброволец мог бы прийти.

Ранее мы писали, что волонтер из Московской области спасла жизнь пенсионерке из Петербурга по телефону.

Фото: https://vk.com/botsad_spb

Теги: волонтеры, помощь, растения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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