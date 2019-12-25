Чат-бот в Telegram расскажет петербуржцам об изменениях маршрутов транспорта

Отныне петербуржцы смогут получать оперативную информацию об изменениях в работе только тех маршрутов, на которые они подписаны.

В мессенджере Telegram появился транспортный чат-бот, рассказывающий об оперативных изменениях маршрутов транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Отныне петербуржцы смогут получать оперативную информацию об изменениях в работе только тех маршрутов, на которые они подписаны. Алгоритм действий прост: для начала в мессенджере необходимо найти чат-бота (@spbtransport_bot), после чего его надо запустить. Затем каждый пользователь может выбрать для себя необходимый маршрут или же подписаться на рассылку новостей. Остальную работу сделает чат-бот.

Ранее мы писали, что "Пулково" создал чат-бот для пассажиров.

Фото: Piter.tv