"Пулково" создал чат-бот для пассажиров

Благодаря боту поиск необходимой информации занимает пару секунд.

В понедельник, 30 августа, стало известно о запуске специального чат-бота в телеграме от петербургского аэропорта "Пулково". Бот доступен всем.

Разработчики отметили, что виртуальный помощник поможет оперативно уточнить информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу. В поисковой строке мессенджера нужно ввести название @OfficialPulkovoBot, либо нажать кнопку в самом низу официального сайта аэропорта.

Пользоваться ботом просто и интуитивно понятно: после нажатия кнопки Start возникают темы для дальнейшего разговора: актуальная информация о рейсах, правилах досмотра, пассажирах и услугах аэропорта. Уточнив запрос, появится ссылка на нужную информацию.

Поиск необходимых данных занимает несколько секунд, а сам сервис обрабатывает неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.

Ранее мы писали, что петербуржец не смог вылететь из "Пулково" из-за задолженности в миллион рублей.

Фото: Pexels