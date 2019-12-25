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"Пулково" создал чат-бот для пассажиров
Сегодня, 16:58
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"Пулково" создал чат-бот для пассажиров

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Благодаря боту поиск необходимой информации занимает пару секунд.

В понедельник, 30 августа, стало известно о запуске специального чат-бота в телеграме от петербургского аэропорта "Пулково". Бот доступен всем.

Разработчики отметили, что виртуальный помощник поможет оперативно уточнить информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу. В поисковой строке мессенджера нужно ввести название @OfficialPulkovoBot, либо нажать кнопку в самом низу официального сайта аэропорта. 

Пользоваться ботом просто и интуитивно понятно: после нажатия кнопки Start возникают темы для дальнейшего разговора: актуальная информация о рейсах, правилах досмотра, пассажирах и услугах аэропорта. Уточнив запрос, появится ссылка на нужную информацию.

Поиск необходимых данных занимает несколько секунд, а сам сервис обрабатывает неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.

Ранее мы писали, что петербуржец не смог вылететь из "Пулково" из-за задолженности в миллион рублей.

Фото: Pexels

Теги: петербург, пулково, чат-бот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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