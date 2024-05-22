Заводы Bosch в Стрельне и Ariston во Всеволожске возобновляют набор сотрудников

Предприятия, пережившие смену управления и остановку производства, опубликовали вакансии для рабочих и инженеров.

Заводы бытовой техники Bosch в Стрельне и Ariston во Всеволожске начали активный набор сотрудников после периода экономической нестабильности. Как сообщает "Деловой Петербург", в сентябре на hh.ru были опубликованы вакансии для обоих предприятий, находящихся под управлением АО "Газпром бытовые системы".

Завод Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы") ищет технологов, энергетиков, операторов сборочных линий и водителей погрузчиков. Ariston (ООО "Аристон Термо Русь") предлагает 17 позиций, включая специалистов по импорту, инженеров и рабочих.

Напомним, производство Bosch было остановлено в марте 2022 года, после чего предприятие перешло под контроль "Газпрома". Финансовые результаты "БСХ Бытовые приборы" остаются нестабильными: убыток 1,7 млрд рублей в 2024 году после прибыли 8 млрд в 2023-м. Завод Ariston, возвращённый владельцам в марте 2025 года при посредничестве итальянских властей, демонстрирует восстановление: прибыль за 2024 год составила 291,5 млн рублей. Оба предприятия планируют восстановить докризисные объёмы производства.

