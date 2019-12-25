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Итальянская компания Ariston вернула контроль над предприятием во Всеволожске
Сегодня, 12:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Итальянская компания Ariston вернула контроль над предприятием во Всеволожске

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Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании "Газпром бытовые системы".

Итальянская компания Ariston Group вернула контроль над своим предприятием, расположенным во Всеволожске Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на Указ Владимира Путина рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании "Газпром бытовые системы". Итальянская компания сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области.

Это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России. 

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Фото: unsplash (Julian Hochgesang)

Теги: ariston
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Мировые новости, Картина дня,

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