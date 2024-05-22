Bosch не успела продать завод в Петербурге

Завод передали под временное управление "Газпром бытовые системы".

Немецкий концерн Bosch планировал в 2024 году продать свое российское дочернее предприятие ООО "БСХ бытовые приборы", но сделка сорвалась из-за передачи завода под временное управление "Газпрома". Об этом говорится в годовом отчете компании, пишет ТАСС.

Как отмечается в документе, продажа акций санкт-петербургского предприятия, специализирующегося на производстве бытовой техники, стала невозможной после указа президента России Владимира Путина о переходе компании под управление "Газпром бытовых систем" в апреле 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что новый управляющий планирует возобновить производство холодильников и стиральных машин на мощностях бывшего завода Bosch уже в 2025 году.

"Газпром бытовые системы", дочерняя компания ПАО "Газпром", является крупнейшим российским производителем газового оборудования для дома. Переход активов Bosch под ее контроль стал частью ответных мер на западные санкции против российских активов за рубежом.

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