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Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений

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В ФСБ оценили трудности, с которыми общество столкнулось из-за пандемии.

Александр Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений. Глава ФСБ РФ выступил на Девятой Московской конференции по международной безопасности. Эксперт уточнил, что угрозу еще предстоит оценить, но сейчас боевики активно пользуются имеющимися возможностями из-за распространения ковида. Речь идет о кризисных явлениях в экономическом развитии стран и напряженностью в обществе и неопределенностью будущего..

Негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. Усугубившиеся кризисные явления значительно повысили тревожность.

Александр Бортников, глава ФСБ РФ

В надзорном ведомстве напомнили, что экстремисты и террористы усиленно работают над слабо защищенными слоями населения, а также с представителями среднего класса. Экономическое положение этой категории граждан значительно ухудшилось за последний год из-за пандемии.

Бортников: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов.

Видео: Минобороны России

Теги: александр бортников, фсб
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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