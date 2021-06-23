В ФСБ оценили трудности, с которыми общество столкнулось из-за пандемии.

Александр Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений. Глава ФСБ РФ выступил на Девятой Московской конференции по международной безопасности. Эксперт уточнил, что угрозу еще предстоит оценить, но сейчас боевики активно пользуются имеющимися возможностями из-за распространения ковида. Речь идет о кризисных явлениях в экономическом развитии стран и напряженностью в обществе и неопределенностью будущего..

Негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. Усугубившиеся кризисные явления значительно повысили тревожность. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

В надзорном ведомстве напомнили, что экстремисты и террористы усиленно работают над слабо защищенными слоями населения, а также с представителями среднего класса. Экономическое положение этой категории граждан значительно ухудшилось за последний год из-за пандемии.

Бортников: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов.

Видео: Минобороны России