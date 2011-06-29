Бортников: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов

В ФСБ назвали угрозы для российской молодежи.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов. Об этом специалист сообщил участникам Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности. В надзорном ведомстве полагают, что за счет разработки таких виртуальных игр, боевики вербуют в свои ряды молодое поколение. Также психологическая обработка неокрепших умов ведется посредством социальных сетей и чатов.

Исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Эксперт напомнил, что студенты и учащиеся школ, оставшиеся на самоизоляции в период пандемии и удаленного обучения чаще становятся жертвами модераторов закрытых онлайн-сообществ, в которых продвигается культ насилия, пропагандируется суицид и деструктивные формы поведения. В ФСБ призвали совершенствовать законодательство по ограждению россиян от подобной идеологии.

Задержан еще один участник банды Басаева.

Видео: Минобороны России