Задержан еще один участник банды Басаева

Задержан еще один участник банды Шамиля Басаева. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета России. По данным чиновников, пойман мужчина, участвовавший в нападении на псковских десантников в 2000 году. Операция по выявлению местонахождения подозреваемого велась при взаимодействии с ФСБ и ГУ МВД по Северному Кавказу.
По подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов.
пресс-служба СК РФ
Следственные органы в ближайшее время предъявят обвинения Алханову. Его считают нарушителем по статьям о вооруженном мятеже, участии в преступной банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела.
Участника банды Басаева приговорили к 14 годам колонии.
Фото: Следственный комитет России
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