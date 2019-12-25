Задержан еще один участник банды Басаева

СК будет просить суд о заключении подозреваемого под стражу.

Задержан еще один участник банды Шамиля Басаева. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета России. По данным чиновников, пойман мужчина, участвовавший в нападении на псковских десантников в 2000 году. Операция по выявлению местонахождения подозреваемого велась при взаимодействии с ФСБ и ГУ МВД по Северному Кавказу.

По подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов. пресс-служба СК РФ

Следственные органы в ближайшее время предъявят обвинения Алханову. Его считают нарушителем по статьям о вооруженном мятеже, участии в преступной банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела.

Участника банды Басаева приговорили к 14 годам колонии.

Фото: Следственный комитет России