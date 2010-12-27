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Бортко собрал необходимое количество подписей для регистрации на выборы губернатора
Сегодня, 16:54
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nadezhda_sib

Бортко собрал необходимое количество подписей для регистрации на выборы губернатора

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Он сдал подписи в Горизбирком.

Владимир Бортко сдал 161 подпись муниципальных депутатов для регистрации в качестве губернатора Петербурга. В пятницу, 28-го июня, он сдал подписи в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Об этом рассказала "Фонтанка.ру"

Таким образом он перешагнул муниципальный фильтр. Для регистрации нужно собрать 155 подписей муниципальных депутатов из 2/3 округов города. 

Свой успех на этом этапе Бортко объяснил тем, что его "известность перешагнула все границы".

Народный артист России выдвигается в губернаторы от КПРФ. Выборы пройдут в Петербурге 8 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщи о том, что ЦИК не нашел нарушений в подавляющем большинстве ИКМО Петербурга

Фото: vk.com/v_bortko

Теги: бортко, выборы, губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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