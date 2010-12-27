Бортко собрал необходимое количество подписей для регистрации на выборы губернатора

Он сдал подписи в Горизбирком.

Владимир Бортко сдал 161 подпись муниципальных депутатов для регистрации в качестве губернатора Петербурга. В пятницу, 28-го июня, он сдал подписи в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Таким образом он перешагнул муниципальный фильтр. Для регистрации нужно собрать 155 подписей муниципальных депутатов из 2/3 округов города.

Свой успех на этом этапе Бортко объяснил тем, что его "известность перешагнула все границы".

Народный артист России выдвигается в губернаторы от КПРФ. Выборы пройдут в Петербурге 8 сентября.

Ранее Piter.TV сообщи о том, что ЦИК не нашел нарушений в подавляющем большинстве ИКМО Петербурга.

Фото: vk.com/v_bortko