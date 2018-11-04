За пост губернатора Петербурга поборется режиссер Владимир Бортко

Он подал заявление в избирательную комиссию 2 июня.

Российский режиссер и заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Бортко решил принять участие в выборах на пост главы Санкт-Петербурга. Заявление было подано в избирательную комиссию 2 июня. Об этом сообщают городские СМИ.

Петербургское отделение КПРФ поддержала кандидатуру режиссера, "за" проголосовали 38 из 41 участника.

Выборы состоятся в сентябре текущего года.

Также в гонке захотел поучаствовать бывший петербургский омбудсмен Игорь Михайлов. Piter.TV поговорил с будущим кандидатом и узнал подробности его избирательной программы.

Фото: КПРФ Ленинград/ ВК