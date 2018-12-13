Первый омбудсмен Петербурга рассказал о своей предвыборной программе

Piter.TV поговорил с будущим кандидатом и узнал подробности его избирательной программы.

Бывший петербургский омбудсмен Игорь Михайлов заявил об участии в губернаторской гонке. Обращение и предвыборная платформа будущего кандидата оказались в распоряжении нашего издания. Конечно, у Михайлова нет широкой узнаваемости в соцсетях, как у других кандидатов в губернаторы Петербурга – например, Красимира Врански или Бориса Вишневского. Зато сущестует определенный политический бэкграунд.

Михайлов начал политическую карьеру в Петербурге еще в конце 1990-х. С 1998 по 2007 он был депутатом Законодательного Собрания, а после стал первым омбудсменом Северной столицы. В 2009 на эту должность избрали Алексея Косарева, и Михайлов начал постепенно исчезать с политической арены Петербурга. В 2011 году он вступил в партию "Правое дело" и участвовал в выборах в городское Заксобрание, но проиграл. В 2014 году он также баллотировался в депутаты МО "Коломна". Сейчас Игорь Михайлов занимается судебной практикой в качестве практикующего юриста по доверенности и, по его словам, научными исследованиями в сфере ЖКХ. представитель в суде.

Например, по его словам, за три года ГУП "ВЦКП", ТЭК изъяли у одного из домов Красногвардейского района 53 миллиона рублей на ЖКУ. Эти деньги пропали и "компании не в состоянии доказать, где они".

Piter.TV обратился к возможному кандидату за разъяснениями по его предвыборной программе.

Основную часть в программе Михайлова как раз занимает изучаемая им сфера. Документ состоит из семи декретов, каждый из которых касается ЖКХ. По мнению кандидата в губернаторы, в Петербурге платежи за жилищно-коммунальные услуги сильно завышены. Из программы следует, что мы платим за отопление по тарифу, рассчитанному на температуру наружного воздуха -37 градусов Цельсия за каждый день отопительного периода. При этом, по мнению Михайлова, средняя температура наружного воздуха в нашем городе соответствует -1 градусу Цельсия.

Из секретного документа, который я мог получить только будучи уполномоченным, я знаю, что в "Газпроме" с 2009 по 2011 годы газ подорожал на 4 %, а услуги наших энергетиков - на 44 %, - поделился Михайлов. - Нам говорят об инфляции, а на самом деле, нам просто ежегодно понимают платежи, защищая свою сверхприбыль.

Как научное обоснование своей программы, Михайлов цитирует кандидатскую диссертацию Елены Пановой "Корпоративное управление жилищно-коммунальным хозяйством". Эту женщину он называет своим соратником, с которым идет на выборы. Об остальных участниках своего штаба Михайлов обещал объявить позднее. Интересно, что в 2000-х он общался с нынешним врио губернатора Петербурга - Александром Бегловым.

Я предполагаю, что он вспомнит меня, - улыбается Михайлов. - Не думаю, конечно, что он засыпает и просыпается с мыслью обо мне, но мы встречались крайне редко, и всегда друг друга узнавали.

Сейчас Михайлов напрямую с Бегловым не общается. Он неоднократно обращался в Смольный со своими разработками по проблемам ЖКХ, но его предположения отказывались рассмотреть. По словам Михайлова, бывший глава Жилищного комитета, Валерий Шиян инициировал в его отношении уголовное дело.

Есть четыре письма, где Шиян убедительно требовал обвинить меня в краже денег, - поделился Михайлов. - Но эта ситуация закончилась ничем.

К другим своим политическим оппонентам Игорь Михайлов относится с уважением. Он подчеркивает, что сам идет на выборы не тиражировать свой образ, а представлять конкретную программу, которая, по его мнению, улучшит жизнь горожан.

Мое желание стать губернатором - вторично. В рамках избирательной кампании я хочу показать людям, что жить можно по - другому, - отметил кандидат. - Петербуржцы должны выбирать программу новой жизни, а не человека. Я просто являюсь ее гарантом, инструментом ее исполнения. Само губернаторство, как таковое, ради кресла, меня не прельщает - все свои амбиции я пережил давно. Людям нужно выбирать мою программу, и мы будем пытаться ее максимально распространить.

Фото: Михайлов Игорь / Facebook.