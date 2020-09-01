Бортич и Чадов снялись в сериале про выживание в саянской тайге

Премьера состоялась на телеканале ТНТ и платформе Premier 31 августа.

В понедельник, 31 августа, на телеканале ТНТ и платформе Premier вышел первый эпизод сериала "Игра на выживание" с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым в главных ролях.

История рассказывает о 16 участниках реалити-шоу, которые пытаются выжить в саянской тайге. Героев разделили на две команды. В одну входит Бортич, в другую – Чадов. Этих актеров пригласили на шоу в качестве звезд. В домах игроков установлены камеры, на лобном месте решают, кто покинет шоу.

По правилам проекта участники не могут пользоваться личными вещами, у них нет доступа к электричеству и связи с внешним миром. Очень быстро шоу начинает идти не по плану. Ночью игроки слышат выстрелы, а на утро не находят ведущего, которого сыграл Игорь Верник.

Режиссерское кресло сериала занял Карен Оганесян. Среди продюсеров выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также Нелли Яралова.

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Видео: YouTube / PREMIER