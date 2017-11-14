Гостями очередного выпуска стали Юрий Музыченко и Лолита Милявская.

Фанаты раскрыли личности новых героев программы Comment Out. В Instagram-аккаунте "Чикен Карри" появилось несколько сторис, на которых разного рода задания выполняет известный российский музыканта и видеоблогер, один из основателей джипси-фолк-рок-группы The Hatters Юрия Музыченко. Его партнершей стала певица Лолита Милявская.

На фрагментах программы видно, что участникам шоу пришлось взрывать арбуз, кидать себе в лицо торт и делать много других безумных и неприятных вещей.

Правила шоу Comment Out достаточно просты. На столе у участников лежат три карточки "Звезда", "Комментарий", "Наказание". Участник вытягивает "Звезду", которой должен написать случайный комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – выполняет наказание.

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Видео: Instagram / chickencurryshow