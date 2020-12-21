Повреждённый самолёт занимался перевозкой грузов.

Борт "Уральских авиалиний" получил повреждения во Франкфурте-на-Майне. Об этом пишет "360" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Известно, что во время пребывания лайнера на стоянке багажные тележки повредили обшивку задней части фюзеляжа. Технический персонал оценивает уровень повреждений.

Отмечается, что повреждённый самолёт занимался перевозкой грузов. Пассажиров на нём не было.

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Видео: Youtube/АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24