Боррель: военные расходы всех стран ЕС составляют около €200 млрд

В ЕС рассказали о необходимости увеличивать траты на оборону.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что военные расходы всех стран ЕС составляют около €200 млрд. Такими сведениями дипломат поделился с журналистами во время пресс-конференции в Брюсселе, созванной по результатам совещания стран-ЕС на уровне глав МИД. Он уточнил, что указанный уровень в четыре раза превышает те суммы, которые российская сторона тратит на оборону. Боррель призвал коллег увеличить военные расходы Брюссель.

Мы тратим на оборону €200 млрд. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай. Жозп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель полагает, что страны ЕС должны увеличить расходы на оборону, так как Европа в настоящее время находится в опасности. Дипломат предложит тратить "больше и лучше" на оборону, что означает избегание "дубликации функций и заполнение пробелов".

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