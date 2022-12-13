Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

Глава МИД ЕС сожалеет, что новый владелец соцсети ослабил контроль за контентом.

Глава верховной дипломатии Евросоюза, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался за усиление контроля региона над контентом в социальной сети Twitter. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на конференции в Брюсселе, посвященного вопросам борьбы с дезинформацией. Гость мероприятия призвал нового владельца приложения не ослаблять контроль за публикуемым пользователями контентом. В противном случае это ухудшит ситуацию в противодействии информационным манипуляциями. Дипломат отметил, что важно понимать, как именно организованы кампании по дезинформации для того, чтобы уметь отвечать на них и находить авторов.

Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ. Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств. Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission