Боррель: на восстановление и разминирование Украины уйдут десятилетия

В Евросоюзе рассказали о том, что на восстановление страны уйдут годы.

Глава верховной дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что на восстановление и разминирование территории Украины уйдут десятилетия после завершения вооруженного конфликта в регионе. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления на международной конференции в Брюсселе, посвященном вопросу "борьбы с дезинформацией".

Восстановление Украины и ее очистка ее земли и водных пространств от мир потребуют десятилетий. Опыт Хорватии, Колумбии, везде, где были войны, последствия остаются на десятилетия Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Эксперт напомнил коллегам о том, что на прошлой неделе его коллеги из Европейского совета и Еврокомиссии посещали Киев с рабочим визитом, где смогли ознакомиться с ситуацией на месте. По мнению Жозепа Борреля, еще тысячи мин должны быть найдены и извлечены из земли. В ЕС подчеркнули, что на текущий момент треть территории страны начинена взрывными устройствами.Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ.

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ.

Фото и видео: European Commission