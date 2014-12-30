Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем

Глава МИД ЕС считает, что до решения украинского конфликта еще далеко.

Перспектива заставить Москву заключить перемирие военным путем выглядит как очень отдаленная перспектива. Соответствующей информацией глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель поделился с журналистами по результатам проведенного в Люксембурге заседания Совета МИД ЕС.

Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что российский министр по внешней политике Сергей Лавров говорил аудитории о том, что серьезных предложений по урегулированию регионального конфликта на Украине пока не поступало. Дипдомат заметил, что новости в западных СМИ по указанной теме появляются "как черт из табакерки".

Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias