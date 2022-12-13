Боррель сообщил о намерении ЕС расширять военную помощь Украине

Глава МИД ЕС рассказал о поддержке ВСУ.

Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше противовоздушных систем и других видов вооружений. Соответствующее заявление на итоговой пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Брюсселе сделал глава региональной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Эксперт добавил, что в настоящее время завершена подготовка 15 тысяч человек из ВСУ, а еще аналогичное количество солдат будет подготовлено до конца текущего года.

Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Дополнительно Жозеп Боррель подтвердил наличие разногласий в Евросоюзе по оказанию нового венного транша киевскому режиму. Он отметил негативную позицию со стороны Венгрии и ряда других государств по теме. Однако глава МИД ЕС выразил уверенность в том, что со временем все трудности будут преодолены, как фиксировалось ранее по вопросам поставок для ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias, Telegram / Kremlin_Russian