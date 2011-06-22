Боррель публично оскорбил Трампа

Глава МИД ЕС сравнил нового президента США с испанским диктатором.

Уходящий в отставку с 1 декабря руководитель дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в ходе слушаний, организованных на площадке Европейского парламента. Мероприяте было посвящено вопросам отношений, складывающихся между коллективным Брюсселем и Вашингтоном.

США уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса. История осудит Запад, если он даст Украине пасть. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

По словам спикера из МИД ЕС, единственная разница между Трампом и Франко заключается состоит в том, что Дональда Трампа выбрали граждане США. Еврокомиссар также призвал будущего лидера Белого дома продолжить оказывать поддержку Украине, заявив, что европейский регион активнее предоставляет помощь киевскому режиму.

Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН.

Фото и видео: YouTube / European Parliament