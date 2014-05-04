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Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

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Глава МИД ЕС прокомментировал действия ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Власти еврейского государства атакуют систему Всемирной организации. Соответствующей информацией глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель поделился с журналистами во время посещения саммита политических лидеров стран-членов Европейского союза в Брюсселе.

ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля: Гутерриш воспринимается как антисемит, БАПОР воспринимается как террорист, вся система ООН находится под атакой.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС близок к решению по поставкам Украине на 6,6 миллиардов евро.

Фото и видео: European Commission

Теги: ближний восток, евросоюз, жозеп боррель, израиль, мид, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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